Прямая трансляция: Эксперты — о том, будет ли интернет в больницах

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Елена Малышева, Леонид Рошаль и ОНФ обсуждают проблемы информатизации в сфере здравоохранения. Участники круглого стола рассказывают, почему вопрос подключения больниц к интернету рано называть решённым.

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