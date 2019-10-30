Прямая трансляция: Очередь у "Яндекса" из-за новой "умной колонки"

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В Москве у здания "Яндекса" образовалась очередь из-за акции — обмена старой аудиотехники на новую умную колонку.

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