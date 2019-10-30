Прямая трансляция: Акция "Колокол памяти" в Москве

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В День памяти жертв политических репрессий в Москве проходит акция "Колокол памяти". Люди несут цветы и свечи к монументу "Стена скорби".

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