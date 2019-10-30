Прямая трансляция: Путин и Орбан рассказывают об итогах переговоров

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Президент России Владимир Путин провёл в Будапеште переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они рассказывают об итогах встречи.

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