Прямая трансляция: Путин и представители общественности в Светлогорске

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Калининградской области, среди них члены ОНФ, блогеры, медики, художники.

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