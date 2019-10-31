Прямая трансляция: Путин проводит заседание Госсовета в Светлогорске

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Владимир Путин проводит заседание Госсовета в Светлогорске. Обсуждаются вопросы по здравоохранению. Президенту подготовили доклад о мерах, которые повысят доступность и качество медицинской помощи в регионах.

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