Прямая трансляция: Балет на перроне московского метро

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Ведущие солисты Михайловского и Большого театров выступают в московском метро. На станции "Деловой центр" проходит предпремьерный показ спектакля "Дракула. Начало".

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