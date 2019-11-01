Прямая трансляция: Новые проекты движения "Бессмертный полк России"

3

Сопредседатели "Бессмертного полка России" актёр Василий Лановой и генерал-полковник Сергей Макаров рассказывают о будущем движения. Они анонсируют проект "День неизвестного солдата", а также создание отдельной медиаплощадки.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×