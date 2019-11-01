Прямая трансляция: Эксперты — о новых дорожных штрафах в России

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Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов, глава Гильдии автошкол России Сергей Лобарев и координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов рассказывают о новых дорожных штрафах в России.

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