Прямая трансляция: В Петушках полыхают торговые ряды

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Крупный пожар охватил торговые ряды в Петушках Владимирской области. Огнём охвачено около двух тысяч квадратов. На месте работают экстренные службы.

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