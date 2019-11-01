Прямая трансляция: Пожар в жилом доме в центре Москвы

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В центре Москвы произошёл пожар в жилом доме. Сейчас на месте работает большое количество спасателей и скорых. Лайф ведёт прямую трансляцию с места.

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