Прямая трансляция: Путин возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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Владимир Путин в День народного единства приехал возложить цветы к памятнику Минину и Пожарскому — героям-освободителям, собравшим народное ополчение и изгнавшим иностранных интервентов из Москвы.

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