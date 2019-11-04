Прямая трансляция: Путин вручает госнаграды в День народного единства

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По случаю Дня народного единства Владимир Путин вручает ордена Дружбы и медали Пушкина за особые заслуги в укреплении мира, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и другими странами.

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