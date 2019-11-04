Прямая трансляция: Оперный бал Елены Образцовой

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Фото © Wikipedia

Оперный бал Елены Образцовой совсем скоро начнётся в Большом театре. Перед торжественным вечером участники дают интервью. Праздник посвящён 80-летию великой певицы. Она умерла в январе 2015-го.

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