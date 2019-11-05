Прямая трансляция: Эксперты — о причинах массового убийства в воинской части

25 октября в забайкальской части срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил семерых сослуживцев и командира роты. По словам главы Комитета солдатских матерей Забайкальского края, над парнем регулярно издевались, а незадолго до происшествия окунули головой в унитаз. Своё мнение о ситуации высказывают председатель президиума "Офицеров России" генерал-майор Сергей Липовой, председатель Комитета солдатских матерей России Флёра Салиховская и психиатр высшей категории Александр Фёдорович.
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