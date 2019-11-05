Прямая трансляция: Путин на заседании Совета по русскому языку

132

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по русскому языку. Обсуждаются поддержка и популяризация русского языка и литературы за рубежом, а также подготовка к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×