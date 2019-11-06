Прямая трансляция: Фанаты в ожидании Роналду и "Ювентуса" у гостиницы в Москве

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Толпа фанатов собралась у гостиницы в Измайлове, где остановились футболисты "Ювентуса". Поклонники надеются увидеть легендарного Криштиану Роналду и других своих кумиров перед тем, как те отправятся на матч с "Локомотивом".

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