Прямая трансляция: Бойцы UFC на открытой тренировке в Москве

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Абубакар Нурмагомедов, Грэг Харди, Александр Волков, Келвин Кэттер, Забит Магомедшарипов проводят открытую тренировку в Москве и отвечают на вопросы о боях и своей карьере.

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