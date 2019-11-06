Прямая трансляция: Фанаты покидают стадион после матча "Локомотив" — "Ювентус"

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Туринский "Ювентус" победил московский "Локомотив" со счётом 2:1 в матче футбольной Лиги чемпионов. Фанаты обеих команд делятся эмоциями после матча и обсуждают игру главной звезды встречи — Криштиану Роналду.

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