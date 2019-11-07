Прямая трансляция: В Люберцах полыхает строящийся многоэтажный дом

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Строящийся многоэтажный дом загорелся в Люберцах. Очевидцы сообщают, что внутри объекта остались строители. На место прибыли спасатели.

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