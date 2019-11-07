Прямая трансляция: Путин на Форуме сотрудничества РФ и Казахстана в Омске

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Вместе с главой государства там же находится и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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