Прямая трансляция: Хабиб отвечает на вопросы болельщиков

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В рамках подготовки к российскому турниру UFC, который пройдёт в субботу на "ЦСКА-арене", Хабиб Нурмагомедов отвечает на вопросы болельщиков и журналистов.

Сегодня также пройдёт церемония взвешивания.

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