Прямая трансляция: Церемония взвешивания бойцов перед турниром UFC в Москве

4

В Москве проходит официальная церемония взвешивания участников российского турнира UFC. Топ-15 бойцов рейтинга UFC будут драться на "ЦСКА-арене" уже в эту субботу.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×