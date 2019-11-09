Прямая трансляция: Путин на форуме по искусственному интеллекту

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Президент России Владимир Путин выступает на международном форуме по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey в Москве.

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