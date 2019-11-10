Прямая трансляция: Забит Магомедшарипов — новая звезда UFC

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифуллин

Боец из Дагестана Забит Магомедшарипов одержал шестую победу подряд в UFC на турнире в Москве. В главном поединке вечера его соперником стал американец Кэлвин Каттар.

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