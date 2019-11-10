Прямая трансляция: "Другая жизнь" — иммерсивный спектакль о жизни детей-сирот

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Иммерсивный спектакль "Другая жизнь" проходит в Москве. Обычным прохожим предлагается пройти по специальным локациям и побыть на месте ребёнка-сироты, почувствовать на себе жизнь в детском доме.

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