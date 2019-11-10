Прямая трансляция: Путин на юбилейном вечере Александры Пахмутовой

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Владимир Путин поздравляет с юбилеем великого советского и российского композитора Александру Николаевну Пахмутову. Вчера народной артистке СССР исполнилось 90 лет, а уже сегодня она даёт концерт в Большом театре.

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