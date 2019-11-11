Прямая трансляция: Ситуация на месте гибели выпавших из окна москвички и ребёнка

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Мать с двумя детьми выпала с девятого этажа на северо-востоке Москвы. Одному ребёнку — 3 года, второму ещё не было и годика. Прямая трансляция с места трагедии.

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