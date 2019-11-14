Прямая трансляция: Первый всероссийский форум студенческих организаций

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Более 200 студентов, преподавателей и руководителей волонтёрских центров собралось в Москве. Согласно нацпроекту "Образование" к 2024 году 8,8 миллиона человек в России будут вовлечены в волонтёрскую деятельность, а само волонтёрство станет неотъемлемой частью образовательного процесса. Первый форум всероссийских волонтёрских организаций пройдёт с 14 по 16 ноября, его главная цель — создание в учреждениях образования добровольческих организаций и их дальнейшее сопровождение.

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