Прямая трансляция: Путин на пленарном заседании БРИКС

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании глав БРИКС — Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.

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