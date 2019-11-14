Прямая трансляция: Стрельба в школе в Калифорнии

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Стрельба произошла в городе Санта-Кларита (штат Калифорния, США). СМИ сообщают о шести пострадавших.

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