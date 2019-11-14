Прямая трансляция: Премия ОК! Awards "Больше чем звёзды"

Прямая трансляция ежегодной премии журнала ОК! "Больше чем звёзды", где собрался весь свет нашего шоу-бизнеса: Тодоренко, Седакова, Серябкина, Галич, Шпица, Верник, Artik & Asti, Ёлка, Звонкий, Маркони, Ян Гэ, Канделаки, Муругов, Собчак, Киркоров, Хилькевич и десятки других ярчайших звёзд. Кому-то повезёт победить в номинациях премии, кто-то пришёл поддержать коллег, но совершенно точно весело будет всем. Мы же десантировались с кучей оборудования на площадке проведения премии и готовы в прямом эфире показывать вам всё это!
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