Прямая трансляция: Путин — об итогах саммита БРИКС

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Президент России Владимир Путин подводит итоги двухдневного саммита БРИКС, который только что завершился в Бразилии.

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