Прямая трансляция: Доцент-расчленитель на следственном эксперименте

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Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, доставили на следственный эксперимент в его квартиру в Санкт-Петербурге.

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