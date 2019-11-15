Прямая трансляция: "Джедаи. Павший Орден". Новая игра по мотивам "Звёздных войн"

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Империя уже давно нанесла последний удар. Джедаи разгромлены, остались считаные единицы, и они прячутся по всей галактике, боясь преследования. Лишь некоторые готовы вести настоящую партизанскую борьбу.

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