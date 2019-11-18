Прямая трансляция: Протесты в Гонконге

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Массовые протесты в Гонконге продолжаются. Уже несколько месяцев митингующие выступают против закона об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай, где многим может грозить смертная казнь.

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