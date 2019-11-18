Прямая трансляция с места пожара на складе с газовым оборудованием в Москве

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На северо-западе Москвы горит склад с газовым оборудованием. Лайф ведёт прямую трансляцию с места.

По последним данным, возгорание ликвидировано. Вот что происходит на месте событий:

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