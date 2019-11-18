Прямая трансляция: Фёдор Емельяненко на встрече со студентами Академии МИД

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Четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Фёдор Емельяненко встречается со студентами Академии МИД. Легендарный спортсмен отвечает на вопросы о своей карьере и планах на будущее.

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