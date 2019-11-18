Прямая трансляция: Протесты в Тбилиси

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Тысячи людей собрались на площади в Тбилиси перед зданием правительства и требуют его отставки. Всё из-за скандальной реформы избирательной системы. Происходят стычки с полицией. На данный момент задержано 18 человек.

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