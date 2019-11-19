Прямая трансляция: Депутаты — о бюджете на 2020 год

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Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект о бюджете на следующий год и плановый период 2021–2022 годов. При подготовке к проекту поступило более 600 поправок. Депутаты рассказывают об этих предложениях.

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