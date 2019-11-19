Прямая трансляция: В Госдуме обсуждают бюджет на 2020 год

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Депутаты Госдумы рассматривают во втором чтении проект бюджета на следующий год и на плановый период 2021–2022 годов.

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