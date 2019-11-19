Прямая трансляция: Модный показ в вагоне движущегося поезда

Впервые Russia. Modest Fashion Week пройдёт в двухэтажном вагоне. Модели продефилируют по вагону, движущемуся со скоростью 160 км/ч. Этот показ мод даже планируют занести в Книгу рекордов Гиннесса.

Показ проходит в поезде, который отправился от Белорусского вокзала в Шереметьево. Этот двухэтажный экспресс будет теперь курсировать по такому маршруту.

Серия fashion-показов, которые пройдут в аэроэкспрессе на полном ходу, представит такое актуальное и набирающее популярность направление современной моды, как modest, став осенним сезоном проходящей вот уже второй год недели моды Russia. Modest Fashion Week.