Прямая трансляция: Путин проводит заседание Совбеза РФ

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Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности России. Основная повестка встречи — профессиональное развитие военной организации и координация действий вооружённых сил нашей страны.

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