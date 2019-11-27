Прямая трансляция: Путин открывает трассу М11 Москва — Санкт-Петербург

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Президент РФ Владимир Путин открывает автомагистраль Москва — Санкт-Петербург. Теперь добраться из столицы в Питер можно будет всего за пять-шесть часов.

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