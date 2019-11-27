Прямая трансляция: Путин проводит совещание с губернаторами

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Владимир Путин проводит совещание с губернаторами регионов, через которые проходит трасса М11, соединяющая Санкт-Петербург и Москву.

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