Прямая трансляция: В Москве проходит ежегодное собрание ОКР

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Как проходит подготовка к Олимпийским играм 2020 года? Выступят ли наши спортсмены под национальным флагом? Или сборная поедет в Токио под нейтральным? Эти и другие вопросы обсуждают на ежегодном олимпийском собрании в Москве.

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