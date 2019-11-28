Прямая трансляция: Путин на заседании Совета ОДКБ

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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета Организации договора о коллективной безопасности в Бишкеке вместе с лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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