Прямая трансляция: Взвешивание перед боем Емельяненко и Кокляева

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Один день до боя. Александр Емельяненко и Михаил Кокляев проходят контрольное взвешивание. Уже завтра бойцы должны встретиться на ринге.

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