Прямая трансляция: Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям

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Владимир Путин приехал в Кабардино-Балкарию, город Нальчик, и проводит заседание Совета по межнациональным отношениям.

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