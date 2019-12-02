Прямая трансляция: Пресс-конференция Деда Мороза

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Главный волшебник страны из Великого Устюга Дедушка Мороз даёт пресс-конференцию и рассказывает, как идёт подготовка к Новому году и каких чудес стоит ожидать с наступлением года Белой Металлической Крысы.

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